Подбор оригинальных запчастей для
Новые и б\у запчасти для автомобилей в Краснодаре
Авторазборка Maxautokrd ваш надежный помощник в поиске качественных и доступных автозапчастей. У нас вы найдете все, что нужно для ремонта вашего автомобиля.
Мы занимается продажей б/у автозапчастей более 10 лет, мы наладили тесные связи с надежными партнерами, осуществляем прямые поставки автомобильных механизмов и узлов из Англии, Америки, Канады, Австралии и др. У нас имеется широчайший ассортимент различных агрегатов.
Maxautokrd - это:
- Новые и б/у запчасти. Широкий ассортимент, от расходников до кузовных деталей.
- Контрактные запчасти. Гарантия качества и доступные цены.
- Доставка по всей России.Получите заказ в любой точке страны!
- Выгодные цены на запчасти. Мы работаем напрямую с поставщиками, поэтому предлагаем низкие цены.
- Профессиональная консультация. Наши специалисты помогут вам подобрать нужные запчасти и ответят на все ваши вопросы.
- Удобный интернет-магазин автозапчастей. Заказывайте онлайн, не выходя из дома!
Почему стоит выбрать именно нас?
- Качество. Мы предлагаем только проверенные запчасти от надежных производителей.
- Цены. У нас самые выгодные цены на автозапчасти в Краснодаре.
- Удобство. Закажите запчасти онлайн или по телефону, и мы доставим их вам в кратчайшие сроки.
Как заказать автозапчасти?
- Выберите необходимые позиции для заказа и добавьте их в корзину
- Заполните контактные данные и нажмите кнопку "Оформить заказ"
- После обработки заказа нашими менеджерами мы свяжемся с вами для уточнения деталей
- Мы сможем организовать доставку ваших запчастей практическу в любую точку России
- При необходимости возможно произвести оплату заказа онлайн на странице "Онлайн оплата"
- Для онлайн оплаты понадобится номер заказа, который можно уточнить у наших менеджеров
Контакты
В случае необходимости вы всегда сможете связаться с нами по следующим контактам:
- Телефон: +79883513757
- Адрес: г. Новороссийск, улица Волгоградская д. 32
- Электронная почта: SergeiTsilurik@yandex.ru
maxautokrd.com – ваш надежный партнер по автозапчастям! Мы предлагаем широкий выбор, доступные цены и гарантированное качество, чтобы ваш автомобиль был всегда в отличном состоянии.